35 نجمًا من روافد الفن في "أسطوات وفنانون" لـ أشرف بيدس

صدر حديثا للكاتب أشرف بيدس، كتاب جديد يحمل عنوان "أسطوات وفنانون"، عن دار طفرة للنشر.

يقع الكتاب في 202 صفحة من القطع الكبير، ويتناول العمل 35 فنانا وفنانة في مختلف روافد الفن، وهم: "صلاح جاهين، وشادي عبدالسلام، وصلاح مرعي، وفؤاد الظاهري، وعايدة عبدالعزيز، وعمار الشريعي، وعبدالله غيث، وصلاح قابيل، ورشيدة عبدالسلام، وراجح داود، وياسر عبدالرحمن" جميعهم تميزوا بالتفرد، وأسهم كل واحد في مجاله إسهاما عظيما ومشرفا تشهده الصناعة، ويحفظ في وجدان تلاميذه، واستمتعت به الجماهير العريضة، والبعض من هؤلاء الكوكبة نال شهرة واسعة تجاوزت البر والبحر، وبعضهم احتفت به الأوساط الفنية في الخارج أكثر مما حظي به في وطنه، وآخرون حصدوا نصيبهم في الداخل، وقلة قليلة لم يسمع عنها العامة، لكنها احتفظت بكل التقدير من أهل المهنة.

هناك حكاية وراء كل نجم من نجوم هذا الكتاب تحمل كثيرا من الشجن والشغف والخصوصية تجعلها مصنفة ضمن الحكايات الملهمة التي تقيم جسرا متينا ليعبر فوقه الحالمون، ومنارة يهتدي صوبها كل من يحمل موهبة، ورغم أن الكتاب معنى بالسيرة الفنية تناثر علي الورق بعض من تفاصيل ومواقف عاشوها وكادت أن تغرينا للسعي وراءها، وما جعلنا نعزف علي أن نؤسس لها مساحة هو ندرتها عند شخوص كثيرة لم تحترف الترويج والحكي، واستظلت بالابتعاد علي كل ما يلقي الأضواء في اتجاههم عن رضا وقناعة. والكتابة ليس محاولة لتقديم أي نوع من العرفان فهم أكبر من تلك السطور، لكننا نذكر أنفسنا بهم فقط، في الذكري شرف أتمنى أن استحقه.

وهذا الكتاب إلى كل من يعمل في الخفاء ولا يتصدر المشهد الدعائي، إلي الجنود المجهولة الذين يبذلون الجهد والعرق لإسعاد البشر، فهذا الكتاب إلى كل صنايعي وفنان يتحسس طريقه، أنت تستطيع بسواعدك أن تصنع أشياء جميلة للآخرين، فالكتاب لكل عشاق السينما وجماهيرها وفنانيها، وإلى طلبة المعاهد الفنية والأكاديمية، ففي هذا الكتاب مهرة وأساتذة منعهم السعي الدؤوب من الظهور، لكن أعمالهم العظيمة شيدت صناعة رائدة.