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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل

الداخلية تواصل مبادرة
الداخلية تواصل مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة"
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واصلت وزارة الداخلية  مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودى الدخل وذلك تحت رعاية  رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد".. بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك .
في نفس السياق   قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة – بنى سويف – البحر الأحمر – مطروح – المنيا – الفيوم – البحيرة – السويس - أسوان) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 
وإستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.

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