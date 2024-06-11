رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس لجنة اختيار القيادات الجامعية

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر الجامعة بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حماد مصطفى الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة إلى أن اللجنة استمعت للخطط التطويرية

من المتقدمين لمنصب أمين عام الجامعة، ومديري عموم (الإدارة الهندسية، ونظم المعلومات والتحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجي، والحسابات والموازنة)، وأضاف أن اختيار القيادات الإدارية بالجامعة يتم وفقاً لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، والقدرة علي الابتكار وتحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير فيه جامعة جنوب الوادي.