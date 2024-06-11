بعد خماسية اليابان.. كوبر يستقيل من تدريب منتخب سوريا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، اليوم الثلاثاء، استقالته من تدريب نسور قاسيون، بعد الخسارة القاسية بخماسية نظيفة أمام اليابان.

تلقى منتخب سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، هزيمة ثقيلة من اليابان بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إيديون جناح السلام هيروشيما، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المشتركة، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقضت خسارة منتخب سوريا من اليابان على آمال نسور قاسيون في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026.

استقالة كوبر من تدريب منتخب سوريا

وجاء إعلان كوبر بعد المباراة مباشرة، حيث صرح لوسائل إعلام يابانية قائلًا: «هذه نهايتي.. كنت مدربا للمنتخب السوري منذ حوالي عام ونصف، لكن للأسف لم أحقق أهدافي وأريد أن أشكر الشعب السوري واتحاد كرة القدم السوري».

وأضاف كوبر: «انتهت مغامرة بلوغ كأس العالم، اللاعبون قاتلوا بتفان، أنا راض عن العمل، ولكن لم أستطع الوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات».

وكان هيكتور كوبر، تولى تدريب منتخب سوريا في فبراير 2023، وقادهم لتجاوز الدور الأول من كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخ المنتخب السوري.

يذكر أن، منتخب سوريا يقوده فنيًا، هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر الأسبق، ويعاونه أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري، مدربًا لحراس مرمى نسور قاسيون، ومحمود فايز مساعدًا للمدرب.