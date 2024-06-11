محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف طريق الحصفة بالرياض

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور عمرو البشبيشى، نائبه، أعمال رصف طريق الحصفة، بمدينة الرياض، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية، لقطاع الطرق بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن أعمال الرصف شملت وضع طبقة السن بطريق الحصفة، بمدينة الرياض، بدايةً من رافد الطريق الدولى حتى المسجد الكبير بقرية الحصفة، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية 2024-2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عماد عتمان، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

شدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كل القطاعات الأخرى.

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