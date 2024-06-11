رئيس مطاي يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تفقد محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاى، اليوم الثلاثاء سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية؛ وذلك لمتابعة سير العمل بملف التصالحات وأداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي.

وذكر محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي أن الخدمة بالمركز التكنولوجي تقوم على فكرة تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان الوحدة المحلية وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين في متابعة شكواهم والطلبات المقدمة منهم وتوفيراً للوقت والجهد.

ووجه رئيس المركز القائمين بالعمل داخل المركز بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتعاون معهم وحل مشاكلهم ومتابعة شكواهم حتى يتم تلافيها، كما قام سيادته بالإستماع إلى شكوى السادة المواطنين، وأكد متابعة الشكوى وإجراء المعاينة على الطبيعة وسرعه اتخاذ القرار بشأنها. و يأتى ذلك فى إطار خدمة السادة المواطنين.

وجه محمد عبد الغني رئيس مدينة مطاي إدارتي الأمن والشؤون الإدارية بضرورة إرشاد المواطنين إلى مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين تيسيرًا عليهم.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن وضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال مراكز خدمـة المواطنين، والتى يستخدم بها أحدث التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار، ولمتابعة أداء الإدارات فى مجال خدمة المواطنين.

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