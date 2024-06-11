رئيس جامعة المنوفية يناقش مع المحافظ التعاون في مجال الرعاية الطبية

التقي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفيـة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بكلية الطب، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة و معتز حجازي المتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون بين كليات القطاع الطبي بالجامعة والمحافظة في مجال الرعاية الطبية، وبحث سبل تقديم خدمة طبية متميزة في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة والمستشفيات المركزية بالمحافظة ، وتوفير التدريب في كل التخصصات الطبية للأطباء ومقدمي الخدمة الطبية .

كما قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بالعيد القومى للمحافظة مشيدا بما حققته المحافظة من إنجازات، مؤكدا علي أن الجامعة تسعي إلي تحقيق التطوير الدائم في المنشآت التعليمية وإنشاء المزيد من المنشآت الطبية والتطلع لانشاء وحدات بحثية وكليات جديدة وجامعة تكنولوجية ودولية، بما يحقق تنوع مصادر التعليم العالي بالجامعة ويخدم مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ بما ينعكس علي تقديم خدمات تعليمية وطبية لائقة باهالي محافظة المنوفية العريقة التي أنجبت قادة وعلماء في جميع المجالات .

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أبوليمون بدور المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي في الارتقاء بالخدمة الطبية بالمحافظة بما تملكه من أقسام ووحدات مميزة تقدم خدمات علاجية متفردة كمستشفي الأورام ومعهد الكبد القومي والأقسام الطبية التي تضم أساتذة وكوادر طبية ماهرة.

كما وجه المحافظ الشكر إلي الدكتور أحمد القاصد والقائمين علي القطاع الطبي بالجامعة لدورهم الرائد في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.