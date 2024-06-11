"صور" الداخلية تودع أسر شهداء الشرطة المُتجهين لآداء فريضة الحج

قام اللواء ناصر محي الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بمتابعة كافة الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لأسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.
ولدى وصولهم إلى مكة المكرمة كان فى إستقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية وتم تقديم كافة أوجه الرعاية وإنهاء كافة الإجراءات تنسيقًا والجهات المختصة السعودية.
كما تم إنهاء كافة إجراءات التسكين بفنادق الإقامة، فضلًا عن تخصيص عدد من الضباط لمرافقتهم.
ياتي ذلك فى إطار منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء من رجال الشرطة تقديرًا لتضحيات أبنائهم الذين جادو بأرواحهم من أجل الوطن..