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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ونظيره الرواندى يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، علي هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار بأن الرئيسين أشادا بالمستوى المتميز الذي وصلت له العلاقات الثنائية بين البلدين في  المجالات كافة، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة للتشاور المتواصل للدفع لتعزيز وترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في  مجال  دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، وكذا على المستويات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه الشكر للرئيس الرواندي لحضوره المؤتمر، وتم استعراض تطورات القضية الفلسطينية وكذا المواقف الأفريقية في هذا الصدد، مما يساهم في دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة القائم على حل الدولتين، وتعزيز المساعي المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع على مدى الشهور الماضية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي