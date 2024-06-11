قبل انطلاق يورو 2024.. منتخب بولندا يتلقى ضربة موجعة بسبب ليفاندوفسكي

تلقى منتخب بولندا، ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة يورو 2024، وذلك بسبب غياب هدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب بولندا في يورو 2024 بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخبات، هولندا، فرنسا، والنمسا.

وتأكد غياب ليفاندوفسكي عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بولندا في يورو 2024 ضد هولندا؛ بسبب إصابته في عضلة الفخذ.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة خلال المباراة الودية، التي أقيمت أمس الإثنين ضد تركيا، قبل 4 أيام فقط من انطلاق كأس أمم أوروبا 2024.

إصابة ليفاندوفسكي قبل يورو 2024

وأكد الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان رسمي: «تعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة تركيا، وسيغيب عن المباراة الافتتاحية ضد هولندا في يورو 2024».

وأضاف البيان: «يبذل الطاقم الطبي للمنتخب قصارى جهده لمساعدة ليفاندوفسكي على التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة الثانية ضد النمسا».

ويعد ليفاندوفسكي أحد أهم الركائز الأساسي في تشكيل منتخب بولندا، حيث يملك سجلاً تهديفيًا استثنائيًا مع منتخب بلاده، إذ أحرز 82 هدفًا خلال 149 مباراة دولية.

ويشارك روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، في رابع بطولة قارية له مع منتخب بولندا.