تعليم المنيا تكرم الطلاب الفائزين في مسابقة فرسان القراءة

كرم حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اليوم الثلاثاء، الطلاب الفائزين فى مسابقة فرسان القراءة تحت شعار " اقراء بالمصري"على مستوى المديرية للعام 2024 والتي تنظمها الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالمنيا على دعم المواهب الإبداعية والفنية للطلاب والطالبات، لنشر روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب بما يعود بالنفع على المستوى الدراسي والعلمي لهم،

وأكدت هبة حلمى سمهان موجه عام المكتبات بديوان المديرية، أن المسابقات الوزارية تهدف إلى تنمية الوعى الثقافي لدى الطلاب، مشيرة إلى أن المديرية قد شاركت فى مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية، ونجحت خلالها الطالبة هنا مصطفى خلاف في تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية ، وتمثيل مصر في التصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي للعام 2823 /2024، والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنّ مسابقة «فرسان القراءة»، تعد من المسابقات الهامة التي لها دور كبير في تشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف والإبداع، مؤكداً أنّ من ضمن أهداف المسابقة تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر، بالإضافة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في كل المجالات .

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