غيابات الأهلي أمام فاركو.. معلول ووسام خارج الحسابات ومصير تاو وديانج "غامض"

غيابات الأهلي أمام فاركو.. يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من غياب عدد كبير من نجومه في مباراة الأهلي وفاركو يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، حيث تأكد غياب علي معلول ووسام ابو علي بسبب الإصابة.

غياب معلول ووسام أبو علي

تأكد بشكل نهائي غياب الثنائي علي معلول ظهير أيسر الفريق ووسام ابو علي مهاجم الأهلي عن مباراة فاركو بعدما تعرض علي معلول للإصابة في وتر أكيليس خلال ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في تونس، وخضع لجراحة خلال الفترة الماضية، في المقابل يغيب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بسبب إصابة في كاحل القدم، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم لينضم الثنائي إلى غيابات الأهلي أمام فاركو ليتأكد غياب معلول وتاو.



موقف بيرسي تاو وأليو ديانج

أصبح مصير تاو وديانج غامض من اللحاق بمباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز حيث سيخوض بيرس تاو مع منتخب جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي نفس التصفيات يخوض إليو ديانج مباراة مع منتخب مالي أمام مدغشقر في التصفيات أيضا.

وأصبحت فرص الثنائي صعبة في اللحاق بمباراة الجمعة أمام فاركو، بسبب ظروف الطيران في قارة أفريقيا، حيث لن يصل بيرسي تاو وأليو ديانج إلى القاهرة قبل غد الأربعاء، بالتالي سيكون أول مران لهما مع الأهلي يوم الخميس، قبل المباراة بـ24 ساعة.



مصير أفشة

من المنتظر أن يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مصير محمد مجدي أفشة صانع العاب الفريق من المشاركة في مباراة الأهلي وفاركو المقبلة على خلفية الأزمة الأخيرة بين اللاعب ومديره الفني بسبب تصريحات “أفشة” ضد المدير الفني رغم من ظهور اللاعب في مباراة الأهلي الودية أمام النجوم، التي أقيمت السبت الماضي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو القادمة



تقام مباراة الأهلي أمام فاركو في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز، وتذاع مباراة الأهلي أمام فاركو على قناة "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.