عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44

قال الدكتور عبد القادر علام، مصور فوتوغرافى محترف، واحد المشاركين فى الدورة الـ 44 للمعرض العام، إنها المرة الأولى التى يشارك بها فى هذا الحدث الفنى الكبير، وذلك نظرًا لوجوده فى الخارج منذ 14 عامًا.

وأضاف "علام"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الأعمال المشاركة خضعت لمعايير من لجنة مشكلة من أساتذة جامعات وفنانين، حتى تم اختيار 300 عمل متميز ومتفرد، من حوالى اكثر من 800 عمل مُقدم.

وأكد انه شارك فى الدورة الـ44 للمعرض العام بأعمال فوتوغرافية عبارة عن طباعة على ورق مخصص للتصوير الفوتوغرافى على خشب، مشيرا إلى أن الأعمال تعتمد على فلسفة التجريد اللونى لصرف الاهتمام الى تفاصيل الصورة.

وأوضح المصور الفوتوغرافى، ان العمل الأول هو بورترية لعجوز مصرية من شوارع طنطا يظهر عليها آثار الزمن وشقاء الأيام وأصالة الشعب المصرى، بينما العمل الثانى هو نظرة فنية من منظور مختلف تماما لبرج الساعة بقصر الأمير محمد على بالمنيل، يجسد مدى أهمية العمارة وفنونها وتأصلها وتفردها فى التراث المصري.

وعن التحديات التى تواجه مجال التصوير الفوتوغرافى، قال إن المجال يواجه صعوبات كثيرة فى ظل انتشار التليفون الذكى والذكاء الاصطناعى، الا ان الكاميرا سوف تظل هى الأ ساس لان بها نظرة فنية لا يستطيع الـ AI” او التليفون الذكى ان يفعلها، وحتى الآن ما زال هناك مستقبل للكاميرا الفوتوغرافية.

الدكتور عبدالقادر علام، هو مستشار قانوني ومحام بالنقض ودكتوراه في القانون الإداري ، مصور فوتوغرافي محترف من ٢٠١٤، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صورةً للفنون بالإسكندرية حاصل علي لقب LRPS، وزميل جمعية المصورين الملكية البريطانية ، وحاصل علي لقب مصور العام ٢٠٢٣ عن فئة الرياضة، حاصل علي حائزة هيبا ٤/٢٠٢٤ ، كما شارك فى العديد من المعارض الدولية والمحلية، منها معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية ٢٠٢٤، ومعرض الصالون العام ٢٠٢٤.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء أمس الاثنين، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، وشهدت الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، ضيف شرف هذه الدورة، والفنان سامح إسماعيل القيم الفني للمعرض.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي: "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو المقبل، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.