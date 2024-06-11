رئيس الطائفة الإنجيلية: ثقتنا في قدرة الله تطمئننا وسط التحديات

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الصلاة بالكنيسة الإنجيلية العربية بويتير- كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء هذا في إطار جولته الرعوية للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور القس هشام كامل، راعي الكنيسة ومشاركة الدكتور القس مجدي جرجس، والقس نشأت وطسن، والقس بارح هارون.

وفي كلمته بعنوان "أنا هو لا تخافوا"، قال رئيس الإنجيلية "إن حضور الله معنا يرتبط بالسلام والتغلب على المخاوف، وأنه رغم ما يمر به العالم من ظروف قاسية وحروب وأزمات فإننا نثق في قدرة الله وسلطانه"، مضيفًا "إن علينا أن نتذكر دائمًا أن الله موجود ويشعر بتحدياتنا"، مؤكدًا "أن في إقرارنا واعترافنا بقدرة الله وسلطانه نضع أمامه كل التحديات، واثقين أنه يقود نهاية الأمر للخير"، مضيفًا "نحن مدعوون للإيمان بهذا الرجاء".

وفي نفس السياق قام الدكتور القس أندرية زكي ، والقس هشام كامل بزيارة السفارة المصرية وقام باستقبالهم المستشار محمد بدر من السفارة المصرية بلوس انجيلوس.

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