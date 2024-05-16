قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قصفًا استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف من زوارق الاحتلال الحربية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين، فاستشهد اليوم، 3 فلسطينيين بينهم طفل وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

كما استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلقاوي" وسط رفح الفلسطينية.

واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين في مدينة طولكرم جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين خلال اقتحام المدينة.

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال عشرات الشهداء من مناطق عدة في الزيتون والصبرة بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مداهمة مواقع داخل المدن الفلسطينية.