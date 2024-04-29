الدوري الممتاز..التعادل بهدف يحسم نتيجة سيراميكا كليوباترا وفاركو

انتهت منذ قليل مباراة فاركو وسيراميكا بالتعادل بهدف فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل.

سجل هدف سيراميكا أحمد قندوسى في الدقيقة 37.

وتعادل لفاركو شكري نجيب في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة 89 تسجيل رجب نبيل هدف لسيراميكا ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم الفار.

وفى الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ضربة جزاء لفاركو أهدرها رامى صبرى.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلي النقطة 25 ووصل للمركز التاسع بينما رفع فاركو رصيده إلي 13 نقطة ويظل في المركز السادس عشر.