سكرتير مساعد البحيرة يتفقد مصنع الغاز المسال بكفر الدوار.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الخدمية وإحكام الرقابة عليها للتأكد من الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بها، وإتخاذ كافة تدابير الأمن الصناعي، مع العمل على تأهيل الكوادر البشرية العاملة بتلك المشروعات وتحفيزهم على زياده مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية اليوم على مصنع الغاز المسال بكفر الدوار بحضور عبد الهادى رشوان، مدير المشروع ، للوقوف على إجراءات الأمن والسلامة والجودة بالمصنع وبحث آليات الارتقاء به، والعمل على رفع كفاءته وتشغيله على الوجه الأمثل، لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المشروع.

وقام بمتابعة مراحل تعبئة الإسطوانات وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج بدءً من مرحلة إستلام الإسطوانات والكشف عليها والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مروراً بعملية الكشف بعد التعبئة والإختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة "مرحلة إختبار المياة" وقياس ضغط الإسطوانات.

ووجه بضرورة قيام الجهات المعنية بتطبيق البنود واللوائح الخاصه بالمشروع مع تحفيز العاملين بالمساهمه فى زيادة موارده والتوسع فى تقديم الخدمات التى تهم المواطنين.

كما شدد على ضرورة الإلتزام بكافة المعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتوفير أقصى درجات الحماية به، وكذا العمل على توفير منتج على أعلى مستوى بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المقررة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع الغاز هو أحد المشروعات الخدمية والتنموية الهامةبالمحافظة بمركز كفر الدوار حيث يعمل بطاقة إنتاجية 220 طن يومى ويعمل به 200 موظف ما بين عمال وفنيين ومهندسين ويغطى إنتاج المصنع مدن ومراكز المحافظة.