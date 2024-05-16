الجامعة المصرية الصينية تبدأ برنامج الماجستير المهني بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية



أعلنت الجامعة المصرية الصينية، بدء تشغيل برامج الماجستير المهني بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2024 - 2025.

وذكر بيان الجامعة، أن الجامعة المصرية الصينية تفتح باب التقديم لبرنامج الماجستير المهني بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية يهدف إلى توفير فرص التعليم العالي المهني للطلاب الراغبين فى التسجيل، وتطوير مهاراتهم المهنية واكتساب المعرفة العميقة التي تمكنهم من التفوق في بيئة العمل الحالية وتحقيق نجاح مستدام في مساراتهم المهنية، بما يحقق طموحاتهم، إلى جانب تفعيل وتحقيق الهدف من باقة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأضاف البيان، أن برنامج الماجستير يهدف أيضا إلى الربط بين النظريات الأكاديمية والتحديات العملية التي يواجهها المهنيون في مجالاتهم، وتوجيه الطلاب بأحدث الاتجاهات والممارسات الدولية والمحلية في مختلف المجالات، فضلا عن المساعدة على تقديم حلول فنية للتحديات المهنية الحديثة مما يضيف قيمة ملموسة تمثل خطوة نوعية للطلاب في سوق العمل.

ونوه البيان إلى أن برامج الماجستير المهني يضم تخصصات: الاقتصاد المنزلي، إدارة الرعاية الصحية وضمان الجودة، اللوجيستيات وإدارة سلسلة الإمداد، المحاسبة وإدارة الأعمال، إدارة الأعمال ويشمل تخصصات (الموارد البشرية، الإدارة الاستراتيجية، إدارة الجودة، التسويق).

وذكرت الجامعة المصرية الصينية أنه يمكن الحصول على درجة الماجيستير باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل حصول الطلاب على المهارات المهنية في مختلف التخصصات.