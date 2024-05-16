وزير المالية الصيني يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار المالي في باكستان

أكد وزير المالية الصيني لان فوان، دعم بلاده المستمر لجهود باكستان من أجل تحقيق الاستقرار المالي، وذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار في بكين.

وأشاد الوزير الصيني - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الخميس/ - بالمسار الإيجابي للاقتصاد الباكستاني، معربا عن تقديره في الوقت ذاته للتعاون المالي والمصرفي الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وبحث الجانبان خلال اجتماعهما سبل مواصلة تعزيز التعاون المالي خاصة في ضوء الروابط المتنامية بين الشركات في البلدين، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الباكستاني أهمية إعطاء الأولوية للاستثمارات الصينية من قبل الحكومة في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمناجم والصناعات التحويلية والمعادن والطاقة المتجددة.

ويقوم إسحاق دار حاليا بزيارة إلى بكين للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الخامس لوزراء خارجية باكستان والصين.. حيث التقى في وقت سابق مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، واتفق الجانبان على الحفاظ على الزخم المتزايد للعلاقات الثنائية في جميع مجالات التعاون ومواصلة تعميق الصداقة القوية بين البلدين.

كما أجرى نائب رئيس الوزراء الباكستاني العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسئولين صينيين من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة دينج شيويه شيانج والأمين العام لمنظمة شانجهاي للتعاون تشانج مينج.