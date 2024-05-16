الجنايات تحجز محاكمة متهم بداعش الجيزة للحكم

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حجز محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش الجيزة، لجلسة 28 مايو للحكم.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.