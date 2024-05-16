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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فحص 1667 رأس ماشية ضد السل البقرى بمراكز الشرقية

فحص المواشي في الشرقية
فحص المواشي في الشرقية
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب و تحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين .

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن إدارة الصحة العامة و الأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر أبريل الماضي ٢٠٢٤م بإجراء الفحص لـ ١٩٣٣ رأس ماشية ضد البروسيلا و فحص ١٦٩٧ رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز و قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان و الحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

احتياجات السوق المحلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الثروة الحيوانية الطب البيطري