تعرف على تفسير حلمك من خلال حرفك

مواصلة ومتابعة لتفسير الأحلام نواصل حديثنا عن تفسير الأحلام؛ طبقا لقاموسنا الذي من خلاله نتعرف على تفسير الحلم من خلال حرفك، فتعال نتعرف على حرف هذا الأسبوع إذ تناولنا من قبل حرف السين. السارق، الساطور، الساعة الرملية، الساق، السباحة، الساعة الزمانية، السب ، السجود.

أولا: السارق: يفسر رؤيته على أنه شخص قريب إليك قد يكون كذابا وقد يكون ذليلا.

ثانيا: الساطور

يأوول الساطور فى المنام على أنه رجل قوي شجاع يفرق الأمور أيسرها وأصعبها يقطع الخصومات.

الساعة الرملية

تفسر الساعة الرملية على انها خير وقد تكون شر كما تأول على حسب صنعها فاذا كانت مصنوعه من الزجاج وبها رمل فقد تفسر بولدين أو اخوين أو شريكين.

الساعة الزمانية

تفسر الساعة الزمانيه على انها دار أو دنانير على قدر الزمان من تلك الساعة كساعة يوم الجمعة واوقات الدعاء والذكر.

الساق

تفسر بتاويلات متعددة إذ كانت ملوفتتين فسر ذلك بانها خوف وبلاء وأن كشفت فسر ذلك بترك الصلاة والذله بعد العز واذ فسر بكونها من حديد فانه عمره طويل وان كانت من القوارير فان اجله يقترب.

السباحة

تفسر بتاويلات متعددة منها أنه يسبح فى البر فانه يناله ضيق فى حبسه وإذ مكث فقد تكون صعوبة السباحة أو سهولتها وإذ رأى أنه سبح بواد مستوِِ فقد يبلغ موضعه وإذ سبح فى نهر أو بحيرة فقد يصبيه الاختناق مثله مثل السمك المقلي على الأرض وقد يفسر بكونه يعرض له من الشدة فى الماء ومن رأى أن الماء غمره فيأول أنه سيمت شهيد.

السب

يأول تفسير السب بأنه القتل، وإذ كان سبا لأهل الذمه وللكفار فقد يفسر بأنه الإملاء بين الناس وإذ سكت الإنسان من تجب على طاعته وبره فسر ذلك بكونه عقوق الوالداين.

السجود

يفسر السجود بتاويلات متعددة منها النصر ومغفرة وإذ سجد لغير الله فقد فسر بأنه ذل وخذلان كما يفسر السجود بالمنام بالإيمان بالله والتوبة ويأول أيضًا بأن من سجد لصليب فإنه سيخضع لقوم منفاقين.