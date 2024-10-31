عضو بالحزب الجمهوري: وصول ترامب للسلطة لن يكون في صالح المنطقة

الخميس 31/أكتوبر/2024 - 11:50 م

قال مالك فرانسيس، عضو الحزب الجمهوري، إن تجربة المنطقة مع دونالد ترامب سيئة، لأنه قسم الولايات المتحدة بين المتطرفين والمعتدلين، وحتى الحزب الجمهوري حزب إبراهام لينكولن، الذي يسعى إلى السلام والمحبة، إلا أن ترامب لديه سياسات جنونية، وأنها متغيرة، وفي حال أصبح هو رئيس الولايات المتحدة أثناء اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لتوسعت الحرب، وتحول الأمر إلى حرب عالمية جديدة.

وأضاف «فرانسيس» خلال تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب يتحدث عن أنه سوف يحترم القوانين الأمريكية والدولية، ولكنه لا يحترم أي قانون، إذ أنه لم يحترم قرارات الأمم المتحدة خاصة، وضرب بها عرض الحائط حين اعترف بالجولان والقدس بأنهما أراضي إسرائيلية، رغم أنهما أراضي سورية وفلسطينية بقرارات من الأمم المتحدة.

وأكد عضو الحزب الجمهوري، أن وصول ترامب للسلطة لن يكون في صالح الشرق الأوسط، ولا حتى في صالح الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هاريس ستكون أفضل على الرغم من أن اللوبي اليهودي هو من يقرر شكل السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط.