بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية الكولا بمركز اخميم وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واضاف ان المشروع يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 100 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 22 كيلومتر وخط طرد قطر 500 مم بطول 5 كيلو متر وعدد 1920 وصلة منزلية ويخدم اكثر من 13 الف مواطن.



واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يتم توعية المواطنين من خلال حملات طرق ابواب ولقاءات مع رواد المساجد والكنائس والاماكن العامة وذلك للتعاقد لتوصيل خدمة الصرف الصحى والاستفادة من المشروع الذى يساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.