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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل المران الأول

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين في السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

ويحرص المدير الفني للأهلي على شرح كافة التفاصيل الخاصة بلقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. 
 ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول في تونس في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.
وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي قد وصلت إلى تونس مساء أمس الأربعاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي برادس.

الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر