بطولة العالم للإسكواش 2024.. 3 مصريين يتأهلون لنصف النهائي



شهد الدور ربع النهائى من بطولة العالم للإسكواش 2024، تأهل 3 لاعبين مصريين، للدور نصف النهائي، فى ملعب الإسكواش الزجاجي في متحف الحضارة بالفسطاط، بعد تغلبهم على لاعبين من جنسيات مختلفة، ليواصل أبطال مصر تحقيق نتائج قوية في واحدة من أكبر بطولات الإسكواش.

وتحتضن مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من اليوم بدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وجاءت النتائج كالتالى:



سيدات



واستهلت مباريات دورالربع النهائي بمنافسات السيدات، بفوز بطلة العالم نور الشربيني، لاعبة سبورتينج المصنفة الأولى عالميًا، على اللاعبة البلجيكية تيني جيليس، بنتيجة (3-0)، بواقع أشواط (11-2) (11-8) (11-5).



كما تغلبت الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة 7 عالميًا، على المصرية فيروز أبو الخير المصنفة 19 عالميًا، بنتيجة (3-1)، بواقع أشواط (11-9) (11-6)(3-11))11-3).





رجال



وفي منافسات الرجال، نجح على فرج لاعب نادي وادي دجلة، المصنف الأول عالميًا، في الفوز على منافسه طارق مؤمن، المصنف 8 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-8) (11-6).



كما استطاع دييجو الياس من بيرو، المصنف 4 عالميًا، الفوز على كريم عبدالجواد، المصنف 5 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-5) (11-1) (11-6).



واستكمالاً للمباريات، فاز مصطفى عسل لاعب الأهلى والمصنف 3 عالميًا، على منافسه مازن هشام، لاعب وادى دجلة والمصنف 6 عالميًا، بنتيجة (3-1)، بواقع أشواط (11-4) (2-11) (11-8)(11-3).

واستطاع بول كول المصنف 2 عالميًا، الفوز على محمد الشوربجي، المصنف 7 عالميًا، بنتيجة (3-0)، بواقع أشواط (14-12) (11-6) (11-2) .





ومع اختتام منافسات الربع النهائي، يكمل لاعبان ولاعبة مصريين مشوارهم نحو النصف النهائي، على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارة.



وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

