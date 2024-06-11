تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب فلسطين يسقط أمام أستراليا بخماسية

سقط منتخب فلسطين في فخ الهزيمة أمام أستراليا بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برث أوفال، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المشتركة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

شهدت المباراة، مشاركة ياسر حمد مدافع الزمالك أساسيًا في تشكيل منتخب فلسطين، بينما غاب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن المباراة؛ للإصابة التي تعرض لها أمام لبنان في الجولة الماضية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأسترالي بثلاثة أهداف دون رد، حيث افتتح كوسيني ينجي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وأضاف آدم تيجيرت الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يعود كوسيني ينجي ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، عزز مارتن بويل تقدم منتخب أستراليا بهدف رابع في الدقيقة 53، ثم اختتم نيستوري إرانكوندا الخماسية في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

منتخب فلسطين يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب فلسطين عند 8 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات كأس آسيا 2027 وتصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب فلسطين تأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، كما بلغ التصفيات النهائية من مونديال 2026، بعد التعادل أمام لبنان في الجولة الخامسة.

بينما حقق منتخب أستراليا العلامة الكاملة في التصفيات، ووصل إلى 18 نقطة على صدارة المجموعة من 6 لقاءات.