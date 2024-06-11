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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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فضائيات

بلينكن: يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه يجب العمل بتكاتف للتأكد من وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، وبمجرد وصولها إلى غزة أن تصل إلى الشعب الفلسطيني وإلى المواطنين، سواء كان بحرًا أو جوًا أو عبر البر، لافتًا إلى أن إيصال المساعدات هو مسؤولية الجميع باتخاذ خطوات لتذليل العقبات.

وأضاف بلينكن، خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أنه يجب أن يكون هناك إنسحابًا واضحًا للاحتلال من القطاع، وضمان وصول المساعدات وسلامة العاملين من المنظمات الأممية في القطاع، وأن يكون هناك اتصال وتنسيق أكثر فاعلية، وتذليل العقبات أمام توفير الغذاء والدواء، بالإضافة إلى إعادة إعمار محطات المياه.

وأشار إلى أنه على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لخفض عدد القتلى المدنيين، وحماية المستشفيات والمدارس والمنشآت الإنسانية، والمنشآت التي تستخدمها الفصائل للاختباء واستخدامها كدروع، متابعًا: « أعلم أنه ليس هناك وقت لتضييعه وهناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعانون بشكل يومي».

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