بفرمان من مارسيل كولر.. الأهلي يصدم محمد شريف

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق ولاعب الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن عودة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي للقلعة الحمراء في الموسم المقبل أصبح صعبا جدا في ظل رفض “كولر” عودة المهاجم الدولي مرة أخرى إلى صفوف الفريق.

وارتبط اسم محمد شريف بالعودة لصفوف الأهلي في الفترة الأخيرة بعدما أصبح استمراره مع الخليج السعودي صعبا لعدم تأقلمه أو تقديم مستوى مميز في الموسم الماضي.

كولر يرفض عودة “المخيف”

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أبلغ لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بصعوبة عودة شريف في الموسم المقبل في ظل رغبة الجهاز الفني بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر بالإضافة لتواجد الفلسطيني وسام أبو علي.

مصير محمد شريف مع نادي الخليج

كشفت تقارير سعودية أن محمد شريف لاعب نادي الخليج، رفض فكرة العودة لمصر واللعب للنادي الأهلي.

وكان أحد مسؤولو النادي الأهلي جس نبض محمد شريف من أجل العودة في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع مهاجم.

وأكدت التقارير أن محمد شريف يفضل اللعب لنادي الخليج وليس لديه أي رغبة في العودة لمصر.



حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

تحدث سيد مصطفى وكيل أعمال اللاعب محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي والأهلي السابق عن حقيقة التقارير الإعلامية السعودية التي تتحدث عن نية النادي بيع اللاعب.

وهو ما فتح باب الحديث عن امكانية انتقال اللاعب الى صفوف نادي الزمالك خلال الموسم المقبل وفقا لتلك التقارير

وكيل أعمال اللاعب أكد أنه غير صحيح ما تردد أن النادي السعودي ينوي بيع اللاعب

وأكد وكيل أعمال محمد شريف أن الحديث بشأن مفاوضات الزمالك مع محمد شريف مجرد كلام وكلاء ولا يوجد اتصال رسمي من الزمالك أو حديث بشأن عودة محمد شريف للنادي الأهلي مرة أخرى في الميركاتو الصيفي المقبل في حال رحيله عن نادي الخليج السعودي.