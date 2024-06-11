عيد الأضحى 2024.. صحة مطروح تُنهي استعداداتها بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الشؤون الصحية بمطروح، استعدادا لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

وكيل صحة مطروح: توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم بجميع الفصائل

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية او طارئة، كذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية: «العقرب، الثعبان، عقر الحيوان» وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

كما أكد وكيل الوزارة الدكتور مبروك سالم، استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة؛ لتقديم الدعم على مدار الساعة والعمل على تذليل أي عقبات فورا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وكيل صحة مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والصحية



وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والصحية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على التأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وكيل صحة مطروح يؤكد انعقاد الغرف الوقائية بالمديرية وكافة الإدارات الصحية

كما اكد وكيل وزارة الصحة انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة.

هذا وشدد "سالم" على مراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة، وتشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة.

ووجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بضرورة مراقبة منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منه، والمرور علي المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف علي مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وحرص وكيل الوزارة، على استمرار العمل في قطاعات: «الحوكمة والطب الوقائي والعلاجي»، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، لضمان تقديم افضل خدمات طبية للمواطنين بمحافظة مطروح خلال أيام العيد.