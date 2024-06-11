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الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يعلن إعادة هيكلة قناة النادي

قناة النادي الأهلي
قناة النادي الأهلي
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استكمل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه اليوم الثلاثاء، حيث اعتمد المجلس الأحمر تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/2024، والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية، بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي اجتمع اليوم لمناقشة عددا من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

مجلس الأهلي يعتمد إنشاء مشروع “الجيم” في فرع القاهرة الجديدة

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا في الأول من شهر يونيو الجاري بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة التي استغرقت قرابة الساعتين ونصف الساعة، قرر المجلس تكليف إحدى الشركات بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مشروعي «الجيم» ومجمع حمامات السباحة بفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة، لتلبية وخدمة الأعضاء بالفرع في الفترة القادمة.

مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب هيكلة قناة الأهلي