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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب سوريا يخسر أمام اليابان بنتيجة ثقيلة ويقترب من توديع تصفيات آسيا

منتخب سوريا ضد اليابان
منتخب سوريا ضد اليابان
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تلقى منتخب سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، هزيمة ثقيلة من اليابان بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إيديون جناح السلام هيروشيما، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المشتركة، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

سيطر المنتخب الياباني على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريقِ ايتسي اويدا في الدقيقة 13، وأضاف ريتسو دوان الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وجاء الهدف الثالث لمنتخب اليابان عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز ثائر كروما مدافع منتخب سوريا هدفًا ذاتيًا في مرماه في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم الساموراي بثلاثية دون رد.

وفي الشوطِ الثاني، أحرز يوكي سوما الهدف الرابع في الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يختتم تاكومي مينامينو الخماسية في الدقيقة 85.

منتخب سوريا يقترب من توديع تصفيات آسيا

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بينما رفع منتخب اليابان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب.

وبهذه الخسارة، اقترب منتخب سوريا من توديع تصفيات آسيا، حيث باتت آماله ضئيلة في التأهل لبطولة كأس العالم 2026 وكذا كأس آسيا 2027.

وينتظر المنتخب السوري هدية ميانمار، صاحبة المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، في لقائها مع كوريا الشمالية.

وفي حال تعادل كوريا الشمالية مع ميانمار، فإن فارق الأهداف هو المرجعية التي ستحسم المركز الثاني ما بين كوريا وسوريا.

يقود منتخب سوريا فنيًا، الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر الأسبق، ويعاونه أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري، مدربًا لحراس مرمى نسور قاسيون، ومحمود فايز مساعدًا للمدرب.

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