بلينكن: سنقدم 404 ملايين دولار لدعم غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة: «ما يمنعنا من تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة هو حماس، ورسالتي إلى كل الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية، أن تتأكد أن حماس تقبل بالاتفاق».

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «ما يمنعنا من تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة هو حماس، ورسالتي إلى كل الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية، أن تتأكد أن حماس تقبل بالاتفاق».

وأضاف بلينكن: «نحن هنا نعترف بضرورة وفورية اتخاذ إجراءات العمل الإنساني، ونحن مستعدون ومستمرون في ذلك، وثلث المساعدات التي تصل إلى الأمم المتحدة هي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول لديها القدرة لتقديم المزيد».

وواصل: «الولايات المتحدة على مدار عقود هي أكبر الداعمين للفلسطينيين، وأُعلن عن 404 ملايين دولار كدعم جديد موجه إلى غزة، إضافة إلى أكثر من 1.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي والتمكين في فلسطين».