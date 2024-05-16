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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين المنيا يضبط 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الخميس من ضبط 92 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 92 مخالفة تموينية، منها 59 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود شهادة صحية -عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات -أخري مخابز)، و33 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأكثر من السعر المقرر - ذبح خارج المجازر -غش تجاري - سلع مجهولة المصدر - تجار تموينيين مخالفين منتجات منتهية الصلاحية).
 

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