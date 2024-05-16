تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة على 300 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في المحلة

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ، تنظيم جمعية الأورمان معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا تحت رعاية وإشراف المديرية، على 300 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرى الجابرية وكفر العبايدة والقيراطية وعزبة البغدادلى وعزبة الست وعزبة الانشا بمركز المحلة الكبرى.

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في جميع أنحاء المحافظة، وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، لافتا إلى أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.