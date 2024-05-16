"العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، العرض المسرحي "العربة"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "وما زالت الأرض تدور" للكاتب سليم كتشنر، وتدور أحداثه حول ضرورة التغلب على الصعوبات والمشكلات الحياتية والتمسك بالحلم والسعي نحو تحقيق الأهداف.

"العربة" إخراج إسلام عبد الهادي، أشعار علي نظير، توزيع عمرو عيد، إضاءة أحمد حلمي، موسيقى وألحان ماهر كمال، تنفيذ ديكور سيد طوفان، استعراضات عمرو عجمي، ديكور وملابس ميران أشرف، مخرج منفذ هيثم عمران.

أداء تمثيلي بدر الدين محمود، إسلام شحاتة، عمرو عبد المريد، محمد الجميل، هبة علي، سيد عبادة، عمرو الصياد، حمادة أحمد، هيثم عمران، محمود عامر، وائل عمران، ناصر محمد، وكريم مصطفى.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من وفاء الحكيم، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور محمود جمال.

"العربة" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ونفذ بإشراف القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي بجانب احتفالات أعياد الربيع وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.