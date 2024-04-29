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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انطلاق دورات التنمية السياسية للشباب بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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انطلقت اليوم الإثنين  أولى فعاليات دورات التنمية السياسية للشباب بإدارة شباب دكرنس، فى محافظة الدقهلية بمقر نادى دكرنس الرياضى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، "الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى"، بمشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ من الإدارات الأتية: "دكرنس- بنى عبيد- منية النصر - شربين".

جاء ذلك بحضور محمد فتحى مسئول البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وسها السيد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة، ومنى مسعد، وسوسن عقل مسئول البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة.

فيما تهدف الدورات إلى تنمية الوعى السياسى لدى الشباب وتأهيلهم وتدريبهم على المشاركة فى الحياة السياسية،فضلا عن إعداد جيل واعى مشارك بإيجابية فى صنع القرار، والتوعية السياسية بأسلوب علمى، من خلال حرية التعبير عن الرأي، وقبول الرأى الآخر فى إطار ديمقراطى منظم.

وتناول الحضور مفهوم المشاركة السياسية للشباب ولابد من مشاركة الشباب فى صنع وإتخاذ القرار وأيضا أهمية المشاركة السياسية للشباب.

 

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