لياو وجيرو VS ديبالا ولوكاكو.. تشكيل ميلان وروما في الدوري الأوروبي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة روما، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم الخميس، نظيره روما على ملعب سان سيرو، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الروسونيري أمام فريق العاصمة الإيطالية، الفرنسي أوليفييه جيرو رفقة البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

كما أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميلان.

ويتواجد البلجيكي روميلو لوكاكو على رأس هجوم الذئاب، ويعاونه الأرجنتيني باولو ديبالا وستيفان شعراوي.

تشكيل ميلان لمواجهة روما

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا – ماليك ثياو – ماتيو جابيا – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – تيجاني ريندرز – روبن لوفتس تشك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو.

تشكيل روما لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: ميل سيفلار

خط الدفاع: زكي شيليك – جانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – لياندرو سبينازولا

خط الوسط: براين كريستانتي – لياندرو باريديس – لورينزو بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا – روميلو لوكاكو – ستيفان شعراوي.