حدائق وشواطئ مطروح تفتح أبوابها لاستقبال زوارها في شم النسيم

تشهد مدينة مرسى مطروح والفنادق والقرى السياحية بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة خلال تلك الأيام تجهيزات مكثفة واستعدادات كبيرة لاستقبال الزوار والسائحين العرب والأجانب؛ لقضاء عطلة شم النسيم وعيد الربيع، حيث تشهد محافظة مطروح إقبالا كبيرًا من الزائرين والمصطافين، بالتزامن مع اعتدال المناخ واستقرار الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة مع بداية شهر مايو، للاستمتاع بالشكل الحضاري والسياحي الذي تتميز به مطروح منذ القدم.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه وجه باتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال رواد المحافظة وزوارها خلال الاحتفال بعيد الربيع وشم النسيم، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم مجموعة من الحدائق العامة التي تحتوي على الكثير من الخدمات والوسائل الترفيهية والألعاب الرياضية وألعاب الأطفال، والتي تفتح أبوابها لاستقبال أهالي مطروح والضيوف الوافدين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بالأجواء المثالية التي تختص بها محافظة مطروح في هذه الفترة من السنة، حيث يسود المحافظة طقس ربيعي معتدل مائل للدفء وسماء صافية ورياح هادئة تساعد زوار المحافظة على قضاء إجازة سعيدة.

برامج ترفيهية داخل الحدائق وحفلات ترفيهية بمراكز الشباب

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المدينة تشهد كل عام في شم النسيم توافد أعداد كبيرة لقضاء العطلة على شواطئ مرسى مطروح الساحرة، والاستمتاع بطقسها الربيعي المعتدل، وطبيعتها الخلابة الساحرة والتي تتمتع بمقومات سياحية واستثمارية هائلة، وجمال وسحر شواطئها من المياه الفيروزية النقية والرمال البيضاء الناعمة، مضيفًا أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شدد على الاستعدادات المبكرة لكافة أجهزة وإدارات المدينة لاستقبال عيد الربيع، وفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظرا لتنظيم برامج ترفيهية داخل الحدائق، وإقامة عددًا من الفعاليات والاحتفالات وتنظيم برامج وحفلات ترفيهية بمراكز الشباب في مدينة مرسى مطروح.

وأوضح جاب الله، أن هناك حديقة الغزالة التي توجد في نهاية شارع الإسكندرية في وسط المدينة، وحديقة العوام التي توجد بالقرب من كورنيش المدينة بالقرب من شاطئ ومسجد العوام، ومنتزه كليوباترا بمساحته الكبيرة وحمام السباحة وملاعب كرة القدم الخماسية فضلًا عن ألعاب الأطفال، كما تم تجهيز الشواطئ لاستقبال الضيوف والأهالي خاصة الشواطئ العامة المنتشرة على سواحل المحافظة وأشهرها شواطئ عجيبة وروميل والعوام والباسنت والأبيض وأم الرخم وكليوباترا بحمامها التاريخي الذي ينسب لأخر ملوك الدولة البطلمية في مصر.

استعدادات مكثفة بالفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي الغربي والعلمين الجديدة

ورصدت "البوابة نيوز" استعدادات مكثفة بالفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي الغربي، ومدينة العلمين الجديدة بفنادقها وأبراجها الشامخة التي تجتذب أعداد كبيرة من المصريين والأشقاء العرب والسياح الأجانب خاصة السياحة الإيطالية وتستقبل رحلات طيران الشارتر، كما تستعد مزارات ومعالم واحة سيوة التاريخية والأثرية والسياحية لاستقبال الضيوف احتفالًا بشم النسيم وعيد الربيع، حيث عيون المياه الكبريتية والمعدنية، وبحيرات الملح الرائعة، ورحلات السفاري والتزحلق على الرمال في منطقة الكثبان الرملية، وزيارة جبل الموتى ومشاهدة الآثار الفرعونية والرومانية.

ومن جانبه أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، بالتزامن وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد غرفة الأزمات، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة والاستقبال والطوارئ، كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية.



حدائق مطروح العامة تفتح أبوابها .. والشواطئ تتجمل لاستقبال زوارها في شم النسيم

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