تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، انتظام عملية توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة في مدينة الحمام والتي تبلغ سعتها التخزينية 45 ألف طن لموسم 2024.

وشدد محافظ مطروح على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة؛ حفاظاً على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للقمح بالمحافظة، وتوضيح أهمية تجميع القمح والتيسيرات التى تقدمها الدولة للمزارع والاستفادة التي ستعود على المواطن والصالح العام.

وأشار محافظ مطروح إلى أن إجمالي ما تم توريده بالصومعة مع بدء موسم حصاد القمح وبدء التوريد واستلام القمح بالصومعة 267 طن و840 كيلو جرام مع متابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الإقماح المُورّدة تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقري بنجر الحمام.

والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي المزروعة هذا العام بالقمح المروية بقرى الخريجين ببنجر السكر بالحمام 9197 فداناً و1590 فدانا مروى بمدينتي الحمام والعلمين، مع متابعة اللجان الدورية من مديرية الزراعة لموسم الحصاد وتوعية المزارعين بالوقت المناسب للحصاد حتى يحتفظ بقيمة وجودة المنتج ولا يتأثر بالرطوبة.

محافظ مطروح يتابع عملية توريد القمح لصومعة الشمامة

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