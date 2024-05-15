سعر صرف الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية للبنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، بعد أن شهد سعر العملة الخضراء تراجعًا إلى أقل من 47 جنيها أمس.





سعر الدولار اليوم الأربعاء



وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك القاهرة إلى 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

سجل داخل البنك المصري الخليجي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

وسجل داخل البنك العقاري المصري العربي 46.8 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

وسجل داخل بنك الكويت الوطني إلى 46.98 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

وسجل داخل بنك الإسكندرية 46.94 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

وسجل داخل بنك HSBC مستوى 46.85 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

وسجل داخل بنك الاستثمار العربي 46.8 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

وسجل داخل البنك الأهلي المصري 46.85 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

وسجل داخل البنك التجاري الدولي 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

وسجل داخل المصرف المتحد 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

وسجل داخل بنك سايب 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

ووصل إلى 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع داخل المصرف العربي الدولي.