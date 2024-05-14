أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

شهد الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، تراجعا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 مايو 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 46.99 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، في بنوك (الأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وبنك HSBC).

كما سجل سعر الدولار نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع، في بنوك (قناة السويس، والتنمية الصناعية، العقاري المصري، والاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والبركة، والأهلي المتحد، وكريدي أجريكول، وميدبنك، والمصري لتنمية الصادرات، وأبو ظبي التجاري).

وسجل أقل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع، في بنوك (فيصل الإسلامي، قطر الوطني).

بينما سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.