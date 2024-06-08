جيش الاحتلال يعلن شن غارات على أهداف بمنطقة النصيرات بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على أهداف في منطقة النصيرات بغزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

من جانبه، قال يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إنه منذ الصباح هدوءً حذرًا يسود بعض مناطق القتال التي تشهد توغلًا بريًا من قبل آليات الاحتلال، لكن تبقى مدينة رفح في أقصى الجنوب هي المنطقة التي شهدت في غضون الساعات الأخيرة أعلى كثافة نارية، والعدد الأكبر من الغارات التي شنها الطيران الحربي.

ونوه أبوكويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال سيطر على محور صلاح الدين، وبات يحاصر عدد من المواطنين في منطقة القرية السويدية بأقصى غرب مدينة رفح.وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، أنه سجل في الساعات الأخيرة بحيي السعودي وتل السلطان عددًا من القذائف التي أطلقت باتجاه منازل المواطنين، فضلًا عن ارتقاء عدد من الشهداء، ولا تستطيع سيارات الإسعاف أو رجال الدفاع المدني الوصول إليهم.

وتابع: تبقى منطقة الحشاشين شمال مدينة رفح هي المنطقة التي شهدت أعنف الغارات والقصف المدفعي في غضون الليلة الماضية وفجر اليوم، حيث استهدفت المنطقة بعشرات القذائف المدفعية، ومنها قذائف محرمة دوليًا مثل قذائف الفسفور.