مصرع فتاة قفزت من شرفة شقة دعارة بـ15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 7 أشخاص، حاولوا اقتحام شقة دعارة بالمنطقة محل سكنهم بمدينة 15 مايو، وتسببوا في مصرع فتاة، بعدما ظنت أنهم رجال شرطة، فقامت بمحاولة الهروب والقفز من الشرفة، إلا أنها اختل توازنها وسقطت جثة هامدة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده مصرع فتاة سقطت من علو.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع فتاة تدعى "نعمة إيهاب"، إثر سقوطها من شرفة إحدى الشقق.

وبعمل التحريات تبين قيام 7 أشخاص من قاطني المنطقة، بمحاولة اقتحام الشقة بسبب ممارسة أعمال منافية للآداب بداخلها ومشاهدة رجال وسيدات يترددون عليها باستمرار، وأثناء ذلك ظنت الفتاة أنهم رجال شرطة وقامت بالقفز من الشرفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الـ7 أشخاص المتهمين، وجار التحقيق معهم حول ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2640 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.