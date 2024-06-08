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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وأذربيجان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وقعت مصر وإذربيجان على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلهام علييف رئيس أذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذربيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلهام علييف، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس أذربيجان