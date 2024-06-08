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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تعتزم تسيير دوريات مشتركة من الجيش وقوات الدرك لتأمين الحدود مع بيلاروسيا

بولندا
بولندا
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ذكرت وسائل إعلام بولندية، اليوم السبت، أن وحدات تابعة لقوات الدرك تعتزم مساعدة الجيش في تأمين حدود البلاد مع بيلاروسيا.

وأوضح "راديو بولندا" الناطق باللغة الإنجليزية أنه سيتم تسيير دوريات مشتركة في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب مقتل جندي بولندي جراء عملية طعن نفذها مهاجر غير شرعي أثناء محاولته دخول البلاد بشكل غير قانوني.

يشار إلى أن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، كان قد طالب السلطات البيلاروسية بالتعرف على الشخص المسئول عن مقتل الجندي البولندي أثناء دفاعه عن الحدود، وتسليمه لوارسو.

وتفيد البيانات الصادرة عن وكالة حرس الحدود البولندية بأن أكثر من 13 ألف شخص حاولوا عبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من بيلاروسيا خلال هذا العام.

بيلاروسيا بولندا