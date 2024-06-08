بصاروخ سام 7 .. استهداف "أباتشي" إسرائيلية شرق رفح الفلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، استهداف طائرة مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي من طراز "أباتشي"، بصاروخ "سام 7"، شرق مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الفصائل، إنها فجّرت حقل ألغام بقوة هندسة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح الفلسطينية، مشيرةً إلى أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت بدفعة صاروخية مقر قيادة فرقة غزة في موقع رعيم، في ظل مواصلة جيش الاحتلال عملياته في دير البلح وشرق البريج ورفح الفلسطينية