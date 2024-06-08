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السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

40 مشتريا دوليا في النسخة الثانية من بعثة "EPS"

المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الهندسية
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق النسخة الثانية من بعثة  Egypt Power Show (EPS)  والتى تعد أكبر بعثة مشترين فى قطاع الصناعات الكهربائية والمقرر لها 15 يوليو 2024 بالتعاون مع التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الثانية من البعثة.


و أضاف المجلس التصديري في بيان له اليوم، أن الدورة الثانية من بعثة EPS تضم قطاعات الصناعات الكهربائية و الكابلات و العدادات ووحدات الإضاءة والمولدات و التكييفات ومن المقرر عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وأكثر من 40 مشترى دولي من 16 دولة عربية و أفريقية وأوروبية.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أنه من المقرر يومي 16 و 17 يوليو تنظيم زيارات ميدانية للمشترين الدوليين إلى المصانع الهندسية المشاركة، للتعرف على الإمكانيات الصناعية للشركات المصرية وبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع العقود التصديرية.

وكشف المجلس عن قائمة الدول الأفريقية المشاركة في بعثة EPS وهي السنغال و كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.

وأعلن المجلس التصديري، مشاركة عدد من الدول العربية منها تونس والجزائر والبحرين والسعودية والعراق وليبيا وعمان والأردن ، ومن الدول الأوروبية يشارك مشترين من دول جمهورية التشيك و إيطاليا وهولندا وانجلترا. 

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