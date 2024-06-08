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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. توجيهات من "تعليم القاهرة" حول الامتحان واللجنة

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة 2024.

وجاءت الارشادات الآتي: 
-احرص على التواجد مبكرا أمام لجنة الامتحان.

-يحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

-التزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل 
 سير الامتحا.

-الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة  تصل إلى إلغاء الامتحان.

-عند بدء الامتحان لا تنظر حولك وحاول التركيز فى ورقة الامتحان.

-راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، بعد غدٍ الاثنين الموافق 10 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع.

 

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