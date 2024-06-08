الثانوية العامة 2024.. توجيهات من "تعليم القاهرة" حول الامتحان واللجنة

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة 2024.
وجاءت الارشادات الآتي:
-احرص على التواجد مبكرا أمام لجنة الامتحان.
-يحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.
-التزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل
سير الامتحا.
-الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان.
-عند بدء الامتحان لا تنظر حولك وحاول التركيز فى ورقة الامتحان.
-راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، بعد غدٍ الاثنين الموافق 10 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع.