آثار عضة كلب وجروح زجاج.. إصابة طالب وعاطل في مشاجرة بالدرب الأحمر

أصيب طالب وعاطل أثناء مشاجرة بينهما بسبب كلب بمنطقة الدرب الأحمر .

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمشاجرة بين كلٍ من طـرف أول طالب ، مقيم بدائرة القسم "به عدة إصابات متفرقة بالجسم من بينها عقر كلب.

وطرف ثان (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم" به عدة إصابات متفرقة بالجسم وبحوزته كلب وبسؤالهما قرر الأول بحدوث مشادة كلامية بينه والثانى بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاج، وإحداث إصابته وقيام الكلب حوزته بعقرة وإصابته، وتبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.